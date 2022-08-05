Журналисты «Звезды» показали кадры работы огнеметчиков ВС РФ по пунктам ВСУ

Журналисты телеканала «Звезда» показали кадры противостояния огнеметчиков ВС РФ против ВСУ. Для решения боевых задач взвод может быть поделен на две группы: огневого прикрытия и поражения с пехотными огнеметами «Шмель-М».

После получения координат от разведки на место выдвигается огнеметный взвод Западного военного округа. Военные осуществляют попадание с трехсот метров, а затем производят еще один выстрел для поражения цели.

«Когда в бой вступаешь, в голове прокручиваешь, чему учили, и опыт накапливается быстро. Сейчас не так трудно, как раньше, работать — как в первом бою было», — сообщил командир огнеметного взвода Дмитрий.

Реактивный пехотный огнемет «Шмель-М» сменил более старую модификацию — советский «Шмель», который использовался еще во время войны в Афганистане.

«Если РПГ направлено именно против техники, то огнемет выжигает живую силу противника. Новую модификацию можно сопоставить со 152-миллиметровым фугасным снарядом. Это восемь‐девять килограммов в тротиловом эквиваленте», — рассказал огнеметчик Иннокентий.

С помощью огнеметов уничтожаются ДЗОТы, ДОТы, опорные пункты противника, а также легкобронированная техника на открытой местности.