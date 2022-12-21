Спецоперация 21 декабря 2022, 10:47 Журналисты «Звезды» показали боевую работу гаубицы «Мста-Б»

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На Южно-Донецком направлении всего в 15 километров от противника работают гаубицы «Мста-Б». Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам старшего наводчика шестого расчета гаубично-артиллерийского взвода с позывным «Лом», оружие достаточно простое и неприхотливое в использовании.

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«В среднем не больше трех минут (Затрачивается на подготовку к выстрелу. — ред.). Нужно привести к бою и навести на цель», — добавил боец.

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Гаубица «Мста-Б» прицельно бьет на 25 километров, при этом способна производить восемь выстрелов в минуту.

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