Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в ДНР | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в ДНР

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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе поселка Невельское в ДНР. Журналисты не пострадали.

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Как рассказал корреспондент Роман Закульдаев, обстрел начался, когда группа уже доснимала сюжет. Журналисты переждали в укрытии и покинули это место на машине.

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