Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев обнаружил планы тренировок по защите от химического оружия на базе Красного Креста в Мариуполе. Журналист предположил, что «здесь готовились к какой-то химической атаке».

По словам корреспондента, план хранился с 2019 года. В документах — подробный тренинг по безопасности, перечислены задачи и ответственные за их исполнение, а также задействованное в тренировках оборудование.

Ранее «Известия» писали, что на базе Красного Креста нашли сотни медицинских карт детей с обозначением их здоровых органов. В картах также значились имена родителей. Видеокадры со странной находкой изучит Следственный комитет России.

Что касается химоружия в Мариуполе, официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин еще в 2018 году заявил о готовящейся провокации. Предполагалось, что ВСУ, используя беспилотники, подорвут склады с химикатами, и это станет поводом начала атаки Украины на Донбасс.