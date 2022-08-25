Журналисты Life рассказали о работе российских танков Т-72Б3М на Украине

В начале мая Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы танков Т-72Б3М на территории Украины. По словам представителей ведомства, боевые машины демонстрируют чудеса выносливости в условиях реальных сражений, написал Life.

«Танки Т-72Б3 с огневых рубежей подавляют наиболее укрепленные участки стратегических районов ВСУ, а также технику и живую силу противника. Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции вперед и дают им возможность закрепиться на новых рубежах», — говорится в сообщении Минобороны.

Так, в Северодонецке и Лисичанске бронированные машины Т-72Б3М совместно с БМПТ «Терминатор» смогли прорвать оборону ВСУ, а в Мариуполе колонна из Т-72Б3 зашла во фланг 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и уничтожила ее штаб.

Успешный танковый бой с участием Т-72Б3М произошел рядом с селом Топольское под Харьковом. Там российские военные организовали коридор для дальнейшего продвижения на юг.

Производиться эти виды боевых машин начали еще в 2011 году, а уже в 2016 стали более модернизированными. Техники оснастили танки противокумулятивными решетчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты «Реликт», пушкой 2А46М-5-01, двигателем В-92С2Ф, а также автоматической коробкой передач.

Машина способна не только обнаруживать цели самостоятельно, но и передавать данные о них артиллерии.