Спецоперация 11 ноября 2022, 15:25 Журналисты kp.ru узнали о состоянии сержанта, у которого под сердцем была граната Kp.ru: солдат идет на поправу и собирается вернуться на передовую

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Журналисты издания kp.ru узнали о состоянии младшего сержанта 21-й мотострелковой бригады Николая Пасенко, у которого из-под сердца врачи достали неразорвавшуюся боевую гранату.

По словам медиков, пациент идет на поправку и даже собирается вернуться на передовую.

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«Я сидел в окопе: в бронежилете и каске — как положено, вдруг послышался сильный взрыв, а за ним — резкая боль под левым ребром, как будто мне туда кувалдой шарахнули», — вспоминает Николай.

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Командир экипажа отвез раненого в госпиталь, где медики приняли решение отправить его в Белгород. Там опытный врач сделал снимок и увидел гранату возле сердца.

Врачи сообщили, что пациент пробудет в больнице до конца ноября-середины декабря.