Журналиста Гордона объявили в розыск в России

Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск в России по уголовной статье. Об этом свидетельствует информация из базы данных МВД РФ.

По какой конкретно статье УК РФ Гордон объявлен в розыск, не уточняется.

«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении в базе МВД.

Ранее Росфинмониторинг внес Гордона в перечень лиц и организаций, в отношении которых «имеются сведения о причастности к терроризму или экстремистской деятельности».

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона три уголовных дела. Ему вменили публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, а также действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, и публичные призывы к развязыванию войны.