Политолог и публицист Юрий Кот обсудил с РИА ФАН слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев не потерял ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS.

«А помните, были такие „Джавелины“ и „Байрактары“? Куда же делись они из украинского дискурса? А ведь Киев обещал нас ими побороть! А все очень просто: наша армия доказала неэффективность этого оружия, отправив его в преисподнюю прямо с поля боя. Теперь вот раздувают миф об этих „Хаймарсах“», — сказал Кот.

Он выразил уверенность, что очень скоро HIMARS будут сброшены с этого «пьедестала», на который их водрузила киевская пропаганда.

«Думаю, их также ожидает ад и забвение — причем, в самом ближайшем будущем», — продолжил собеседник информагентства.

По его словам, потери среди расчетов этих систем будут расти с каждым днем, и далее скрывать их станет невозможно.