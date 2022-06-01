Журналист Юрий Кот: США поменяли риторику после продвижения России на Украине

США «переобуваются» и меняют риторику по отношению к России в зависимости от ситуации на Украине. Об этом в интервью РИА ФАН сказал журналист Юрий Кот.

Ранее Джо Байден заявил, что главная цель США на Украине — помочь ей стать «демократической» и «процветающей».

«Господин Байден явно пребывает в каком-то нереальном состоянии. Очевидно, что его мировоззрение меняется в зависимости от того, на какую ногу он встал. С другой стороны, все прекрасно видят, что происходит: с каждым днем у российской армии все больше успехов. <…> Конечно, американцы постепенно начинают менять риторику, но это не значит, что они сдаются и готовы отказаться от главного приза, за который они столько лет боролись», — считает журналист.