Страны Европейского союза однажды посмотрят на события на Украине непредвзято, жизнь их заставит сделать это. Такую точку зрения выразил руководитель МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, написало РИА «Новости».

«Россия исходит из того, что западные страны поймут опасность и контрпродуктивность накачивания Украины оружием и поощрения агрессивного нападения на мирных людей, собственных граждан. Жизнь их заставит», — сказал он. Министр отметил несамостоятельность позиций стран ЕС.

«Пока печально видеть, как Евросоюз следует по пути, какой ему показывают США», — добавил Лавров.

Глава дипведомства пожелал ЕС преодолеть нынешние трудности, которые свалились на страны союза после ввода антироссийских санкций.

Ранее помощник президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дверь для переговоров с Украиной еще не закрыта.