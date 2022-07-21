Жизнь заставит ЕС посмотреть на события на Украине непредвзято — Лавров
Глава МИД РФ Лавров: жизнь заставит ЕС посмотреть на события на Украине непредвзято
Страны Европейского союза однажды посмотрят на события на Украине непредвзято, жизнь их заставит сделать это. Такую точку зрения выразил руководитель МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, написало РИА «Новости».
«Россия исходит из того, что западные страны поймут опасность и контрпродуктивность накачивания Украины оружием и поощрения агрессивного нападения на мирных людей, собственных граждан. Жизнь их заставит», — сказал он. Министр отметил несамостоятельность позиций стран ЕС.
«Пока печально видеть, как Евросоюз следует по пути, какой ему показывают США», — добавил Лавров.
Глава дипведомства пожелал ЕС преодолеть нынешние трудности, которые свалились на страны союза после ввода антироссийских санкций.
Ранее помощник президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дверь для переговоров с Украиной еще не закрыта.