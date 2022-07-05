05 июля 2022, 07:44
Жительницы поселка Красный Партизан в ДНР получили ранения под обстрелом ВСУ
ВСУ обстреляли Красный Партизан в ДНР, пострадали две женщины
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан. Ранения получили две женщины, сообщил в своем Telegram-канале Штаб территориальной обороны ДНР.
Информация об обстреле поселка Красный Партизан появилась в 07:09. Известно о двух пострадавших женщинах.
«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — предупредили местных жителей.
Утром 5 июля ВСУ также атаковали Гольмовский, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.