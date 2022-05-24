Жительница Ясиноватой пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Украинские военные вновь обстреляли Ясиноватую. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По данным штаба, женщина получила ранение на улице Тимирязева. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что у нее диагностировали минно-взрывную травму. Она находится в Ясиноватской центральной районной больнице.

По информации представительства, за минувшие сутки ВСУ открыли огонь по населенным пунктам ДНР 26 раз. На донецком направлении украинские военные применяли РСЗО «Град», артиллерию, минометы и БТР. Обстрелы также велись на горловском направлении.

Обстрелам подверглись Куйбышевский и Петровский районы Донецка, населенные пункты Гольмовский, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Ясиноватая и Лозовое. В Петровском районе были ранены мужчина и женщина.

Пострадали четыре дома в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.