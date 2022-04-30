Жительница Волновахи рассказала, как ее с детьми выгнали из дома украинские боевики

Украинские боевики выселили из дома в Волновахе женщину с маленькими детьми. Об этом она рассказала военным следователям СК РФ. По ее словам, к ним нагрянули ночью и сказали покинуть жилище.

«Мы собрали вещи, приехали к родителям. Это было 27 февраля. Страх жуткий, малыша ранило в голову, у малыша два осколочных ранения было, я останавливала кровотечение в подвале, как могла. Я сама медик, поэтому оказывала помощь всю необходимую», — поделилась она.

В пресс-службе СК РФ отметили, что следователи допросили сотни мирных граждан, которые подверглись многочисленным обстрелам с использованием минометов и артиллерии с украинской стороны.

Сотрудники СК продолжают фиксировать многочисленные следы военных преступлений ВСУ в Волновахе.

За последние несколько дней в рамках расследования уголовных дел они осмотрели подбитую украинскую военную технику, здание общеобразовательной средней школы № 7, десятки разрушенных жилых домов. Продолжаются следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.