Жительница Тулы рассказала, как съездила за фруктами в Херсон

Коренная москвичка, купившая дома в Тульской области, узнала от своих родственников из Украины, что в Херсоне пропадает урожай фруктов, и решила съездить туда. Об этом написала «Тульская служба новостей».

По словам женщины, арбузы в Херсоне продают по 10 рублей, но привезти их очень дорого.

«На полях море арбузов, лук, поспевает кукуруза, но девать все это некуда. Никто больше не приезжает за товаром, все боятся. Нас встречают, как родных. Арбузы продают по 10 рублей, но привезти их очень дорого. 92-й бензин там стоит 66 рублей. Да и ехать в Херсон согласится не каждый водитель. В итоге себестоимость арбузов 40 рублей получилась, отдаю так, чтобы хоть не пропали», — рассказала она.

Россиянка призналась, что находиться в Херсоне страшно, потому что постоянно слышится звук от бомбежек.

«Я ночью не спала, боялась бомбежек. В воскресенье уехала, а в понедельник узнала, что в Херсоне вновь стреляют. Прислали фото с рынка — там пусто. По дороге, конечно, страшные картины — разбитые машины, КПП, воронки на полях. Но я верю, что скоро все будет хорошо, наладится сообщение между городами и вернется мир», — резюмировала жительница Тулы.