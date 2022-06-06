Жительница Ясиноватой пострадала при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Авдеевке в Ясиноватой ранение получила женщина 1963 года рождения. Против населения применяется артиллерия калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня утром ВСУ выпустили по Ясиноватой семь мин калибром 120 миллиметров. Обстрелы были зафиксированы в 08:10 и в 08:17. Позже, в 09:32, украинские военные выпустили по городу 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». И меньше чем через час Ясиноватая снова оказалась под огнем — по городу выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Накануне корреспондент «Известий» показал позиции украинских военных в Авдеевке, откуда они ведут обстрелы Донецка, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР. На кадрах видны позиции украинских силовиков за терриконом неподалеку от населенного пункта Каменка.