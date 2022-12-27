Спецоперация 27 декабря 2022, 09:20 Жительница Херсонской области попалась на передаче данных о ВС РФ РИА «Новости»: жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС РФ

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Силовики задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области за передачу координат мест расположения личного состава ВС России. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в силовых структурах.

По информации оперативников, на девушку повлиял пропагандистский контент на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она отправляла данные администратору одного из таких ресурсов. Силовики уточнили, что жительнице Херсонской области грозит до 21 года лишения свободы. Все материалы передали в органы юстиции.

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Ранее ФСБ задержала россиян, сотрудничавших со Службой безопасности Украины, в нескольких регионах страны. В Пермском крае разоблачили агентурную группу СБУ и задержали ее участников, которые готовили теракты и диверсии и помогали решать задачи украинской спецслужбы. Жителя Еврейской автономной области заподозрили в шпионаже — предположительно, он собирал и передавал секретные сведения о критически важных объектах инфраструктуры региона. Житель Ростовской области, как выяснили силовики, собирал для Украины информацию о дислокации российской армии. Наконец, житель Волгоградской области планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

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