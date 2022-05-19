Украинские полицейские перед бегством из Херсона прятали оружие в домах гражданских

Перед бегством из Херсона сотрудники украинской полиции прятали стрелковое оружие и боеприпасы в домах мирных жителей. Об этом РИА «Новости» рассказала одна их жительниц, у которой российские военнослужащие изъяли автоматы и пулемет.

Горожанка поведала, как пустила переночевать двух мужчин по просьбе знакомой. Наутро они спрятали на чердаке два больших автомата, а позже туда добавилась коробка с полицейской формой и бронежилетами.

Мужчинам удалось уехать из Херсона, свое имущество они бросили. Женщина призналась, что ждала российских военных, чтобы избавиться от опасного груза. Когда пришли военнослужащие РФ, она показала, где хранится оружие.

«Ребята спросили разрешение зайти в дом, все посмотрели, извинились, поднялись на чердак, я показала, где все лежит», — рассказала женщина.

Собеседница агентства отметила, что российские военные провели изъятие аккуратно, не предъявили ей никаких обвинений. Однако она опасается каких либо действий со стороны украинских силовиков.