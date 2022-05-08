Жительница Херсона назвала российских солдат ангелами-хранителями региона

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России активно зачищают Херсонскую область от националистов. Жительницы региона передали слова благодарности военнослужащим из РФ, а также особое послание. Их обращение опубликовало РИА «Новости».

«Передайте, пожалуйста, ребятам слова благодарности и чтобы они не падали духом — в Херсоне есть люди, которые молятся за них. И нашим ангелам-хранителям пэвэошникам тоже огромное спасибо, что город наш цел», — сказала одна из жительниц Херсона.

Ее землячка сообщила, что многие жители Херсона в курсе новостей из Донбасса. Она сказала, что жители ее области хотели бы раньше поддержать российских солдат. Однако они не могли этого сделать из-за страха перед ВСУ.

«Мы бы вышли в поддержку раньше, но вы понимаете, что нацисты в лучшем случае выгнали бы нас из города в 24 часа. Когда гумпомощь получали, к нам приставали и к молодым мамам, пытались унижать», — поделилась она.

Обе девушки сегодня, 8 мая, посетили центр Херсона. Они, как и другие жители города, надели георгиевские ленточки. Собеседницы РИА «Новости» поделились с журналистами и своими планами на День Победы. Девушки примут участие в нескольких праздничных мероприятиях. В том числе и в «Бессмертном полку».