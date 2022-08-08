Жительница Горловки погибла при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница стала жертвой обстрела микрорайона «Восточный» в Калининском районе Горловки. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

«Украинские каратели подвергли обстрелу микрорайон „Восточный“ в Калининском районе Горловки. По улице Немировича-Данченко осколочные ранения получила мирная женщина. К сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Приходько в своем Telegram.

Накануне вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что число пострадавших при обстреле республики возросло до 14,три человека погибли.

«За сегодняшний день (7 августа — прим. ред.) по состоянию на 23:30 противник выпустил 414 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 „Ураган“, РСЗО БМ-21 „Град“, а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра», — уточнило ведомство в своем Telegram.

В результате ударов, в частности, частный жилой дом и склад с хозтоварами загорелся в Киевском районе Донецка. Там один мужчина погиб и еще двое мирных жителей получили ранения. Также четыре частных дома пострадали в Куйбышевском районе города.