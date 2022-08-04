Жительница Донецка пострадала при обстреле города со стороны ВСУ

Украинские войска ударили по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела женщина получила ранение. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавшем гражданском лице — женщине 1960 года рождения», — написало представительство в своем Telegram-канале.

Жительница города попала под обстрел на улице Шахтерской Славы. В тот момент украинские военные атаковали Куйбышевский район. Они использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Общее количество пострадавших при обстрелах ДНР выросло за сутки до 14 человек. Ранее в представительстве сообщали, что жертвами атак стали два человека, 12 получили ранения.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что украинские боевики захватили роддом с медиками и беременными женщинами в ДНР. Подразделение ВСУ разместились в родильном доме в городе Доброполье.