Спецоперация 22 декабря 2022, 22:06 Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ Штаб Теробороны ДНР сообщил о смерти женщины в Донецке после обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выпущенный украинскими боевиками снаряд убил мирную жительницу Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщила пресс-служба Территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации, вечером в четверг, 22 декабря, украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел ВСУ вели из оккупированных населенных пунктов Красногоровка и Нетайлово.

Реклама

Новую атаку на город подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Реклама

«Украинские фашисты снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. По мирным жителям нашего города выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются», — написал он.

За сегодняшний день украинские войска провели несколько массированных обстрелов из реактивной системы залпового огня населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Под ударами оказались Майорск, Донецк и Новоселовка.