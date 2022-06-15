Жителям Запорожья списали долги перед украинскими банками, документ подписал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВГА.

«Главой Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов объяснил, почему было принято решение о налоговой амнистии.

«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены», — сказал чиновник.

Также местных жителей уже освободили от задолженности перед коммунальными службами по состоянию на 1 марта.

О списании долгов граждан перед украинскими банками объявили и власти Херсонской области. Кроме того, ранее сообщалось, что украинские банки не возобновят работу в регионе.