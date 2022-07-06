Жителям Запорожья посоветовали уезжать в освобожденные города, чтобы избежать мобилизации в ВСУ

Военнообязанные жители Запорожской области смогут избежать мобилизации в ВСУ, если выедут на освобожденные от украинских вооруженных формирований территории. Власти Украины покидать Запорожье запасникам и людям призывного возраста запретили.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов напомнил об этом в своем Telegram-канале.

«На временно подконтрольной режиму Зеленского территории Запорожской области военнообязанным мужчинам запретили выезд», — написал он.

Рогов подчеркнул, что уехать в сложившейся ситуации можно только со спецразрешением, полученным в районном или городском военкомате. Службу на блокпостах части Запорожья, которую контролирует Киев, несут полицейские из Ивано-Франковска и Львова. Одетые в форму ВСУ, они вручают повестки в армию жителям областного центра.

«Дорогие земляки, будьте осторожны. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность, уезжайте из города на освобожденную территорию», — посоветовал Рогов.

Политику закрепощения населения, заметил он, украинские власти начали реализовывать именно в Запорожской области. Причина этому — нежелание запорожцев «убивать и умирать» за интересы президента Украины Владимира Зеленского.