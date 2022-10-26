Жителям Николаевской области отключили электричество | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 11:47 Жителям Николаевской области отключили электричество Глава Николаевской ОВО Ким опубликовал график стабилизационных отключений электроэнергии РИА "Новости"

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Отключение электричества началось в среду в населенных пунктах Николаевской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

«Отключили подачу электричества у 10 групп потребителей. Эти меры необходимы для стабилизации областной электросети. С восьми утра начались стабилизационные отключения», — написал он.

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Ким отметил, что в представленном графике возможны изменения, более точную информацию сообщит региональный оператор АО «Николаевоблэнерго». Список групп потребителей поделили на поселки и общины области.

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Российские войска с 10 октября начали наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту. Вооруженные силы бьют по объектам связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики.

В течение последних двух недель на Украине практически ежедневно объявляли воздушную тревогу. Среда, 26 октября, не стала исключением, о вероятности ударов с воздуха сообщалось в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.