Жителям Львова посоветовали запастись сухим спиртом, дровами и буржуйками

Жителей Львова начали готовить к отопительному сезону. Пока — на уровне инструкций. Местные власти советуют населению утеплить окна, купить светильник на батарейках и сухой спирт, сообщила в своем Telegram журналистка Юлия Витязева.

«Мэр Львова призвал всех запастись дровами и буржуйками. Заместитель [Андрея] Садового призвала жителей купить следующие вещи: электрочайник, светильник на батарейках, сухой спирт, электроплиту. И посоветовала утеплить окна», — написала она.

Так, по ее словам, мэрия готовит горожан к отопительному сезону. Витязева добавила, что лично от себя посоветовала бы купить генератор, спиртовку, тушенку, чай, кофе, зонтики и пледы.

О том, что мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме, также сообщил РБК.

«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас идет закупка печей-буржуек в большом количестве. Садовой пояснил, что они — это единственное, что останется, «если остальное работать не будет».

По данным местных СМИ, во Львове уже не один месяц проводят комплексную подготовку к использованию альтернативных источников отопления. В их числе — дрова и уголь.

Помимо этого, управляющие компании предупредили о необходимости приготовиться к переходу на старые методы отопления домов, написало РИА ФАН. По словам Садового, в городе планируется оборудовать пункты обогрева, где можно будет побыть в тепле и получить горячую пищу.