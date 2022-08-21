Жителям Харькова запретили выходить на улицу в День независимости Украины

Власти Харькова объявили о введении режима комендантского часа на празднование Дня независимости Украины — 24 августа. Об этом говорится в заявлении главы областной администрации Олега Синегубова в Telegram-канале.

«В течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Просим подготовиться к пребыванию в укрытиях и домах и отнестись с пониманием к таким мерам», — написал он.

Глава региона напомнил, что в комендантский час нельзя передвигаться по улицам на транспорте и пешком, запрещено находиться в общественных местах.

«Это наша безопасность. Не игнорируйте правила и оставайтесь дома», — добавил Синегубов.

Эксперт по безопасности Роман Насонов в беседе с «360» подчеркивал важность харьковского направления для российских войск. Это большой город-миллионик, в котором проживают преимущественно русскоговорящие люди.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал ВС РФ освободить от нацистов все русские города на Украине, включая Харьков.