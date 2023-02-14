Спецоперация 14 февраля 2023, 17:03 Жителям Байконура пообещали выплату в 260 тысяч рублей за участие в СВО Размер единовременной выплаты для участников СВО в Байконуре составил 260 тыс. рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителям города Байконура в Казахстане предложили единовременную денежную выплату за участие в спецоперации в размере 260 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры одноименного космического комплекса

В ведомстве разъяснили, что единовременная выплата предоставляется мобилизованным россиянам. Также на нее имеют право добровольцы, заключившие контракт на прохождение военной службы.

Реклама

Для получения выплаты подписавшие контракт или их представители должны обратиться в управление социальной защиты администрации Байконура. Срок зачисления средств на счет с момента подачи заявления может занимать до 20 рабочих дней.

Реклама

В России для участников СВО и их семей ранее приняли ряд мер социальной поддержки и льгот. В конце января правительство решило засчитывать страховой стаж в двойном размере участвующим в спецоперации мобилизованным и контрактникам.