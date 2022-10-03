Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ ФСБ РФ задержала в Херсоне украинского агента за шпионаж против российских военных РИА «Новости»

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Жителя Херсона задержали за работу на украинскую разведку: он передавал данные о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«ФСБ РФ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — говорится в сообщении.

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Информация куратору из Украины передавалась через мобильный мессенджер, она предназначалась для передачи в украинское министерство обороны для «планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ».

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Ранее ФСБ взяла с поличным японского дипломата при получении за деньги сведений «ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Позднее его отпустили, но объявили персоной нон грата.

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