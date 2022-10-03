Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ | 360°

Все новости

Спецоперация

03 октября 2022, 15:49

Стало известно, где мобилизованные могут оставить своих домашних животных

Власть

03 октября 2022, 15:46

Лавров намекнул, что к России присоединятся новые регионы

Реклама

Знаменитости

03 октября 2022, 15:40

«Двигаться было достаточно сложно»: Люся Чеботина рассказала об участии в «Шоу Аватар»

Здоровье

03 октября 2022, 15:39

Доктор Мясников объяснил связь осанки с различными болезнями

Подмосковье

03 октября 2022, 15:38

Министр транспорта Подмосковья назвал важные дорожные проекты в конце 2022 года

Эксклюзив

03 октября 2022, 15:33

«На нее не жаловались». Соседи рассказали о жительнице Ногинска, в квартире которой нашли тело ее 11-летнего сына

Армия

03 октября 2022, 15:31

«Паладин апокалипсиса» встревожил НАТО. В чем уникальность российской суперторпеды

Подмосковье

03 октября 2022, 15:29

Подмосковье назвали регионом с высоким уровнем долговой устойчивости

Подмосковье

03 октября 2022, 15:29

Форма для желающих поучаствовать в мобилизации появилась на портале госуслуг

Спецоперация

03 октября 2022, 15:09

Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ

ФСБ РФ задержала в Херсоне украинского агента за шпионаж против российских военных

Читать 360tv в

Жителя Херсона задержали за работу на украинскую разведку: он передавал данные о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«ФСБ РФ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — говорится в сообщении.

Реклама

Информация куратору из Украины передавалась через мобильный мессенджер, она предназначалась для передачи в украинское министерство обороны для «планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ».

Реклама

Ранее ФСБ взяла с поличным японского дипломата при получении за деньги сведений «ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Позднее его отпустили, но объявили персоной нон грата.

Шпионаж

СБУ

ФСБ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама