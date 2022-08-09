Жителя Херсона задержали за разбрасывание «Лепестков» и маячков ВСУ

Силовики схватили в Херсоне мужчину, который разбрасывал мины «Лепесток» и маячки для ударов Вооруженных сил Украины. О действиях диверсанта рассказала его жена, сообщило РИА «Новости».

В городе действовали два диверсанта. Они разбрасывали опасные миниатюрные мины и отмечали цели для ударов ВСУ. Маячки для наводки раскладывали в мятые пластиковые бутылки и прятали на территории города. Один из диверсантов погиб, другой при задержании попытался выхватить у десантника автомат, но не справился в рукопашном бою.

Его супруга рассказала журналистам, что антироссийские указания ему якобы давало начальство на местной железной дороге. Некий бригадир угрожал пустить ему пулю в голову, если он не выполнит приказ. Женщина нашла в телефоне супруга его номер, написала, что не боится, и пошла к российским военным.

Диверсанта задержали, а спустя несколько дней перевели в следственный изолятор Херсона. Он показал оружие из схрона, который его сын в январе нашел на позициях украинских военных в лесу. В нем было две противопехотные гранаты со взрывателями и около 40 патронов 7,62 миллиметра с бронебойным наконечником.