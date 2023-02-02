Спецоперация 02 февраля 2023, 07:21 Жители Запорожской области помогли правоохранителям выявить украинские схроны с оружием Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: жители помогли найти тайники ВСУ с оружием РИА «Новости»

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Большую часть схронов ВСУ с оружием и боеприпасами в Запорожской области помогли найти правоохранителям местных жителей. Это повышает уровень безопасности в регионе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов ТАСС.

Он обратил внимание, что в регионе стало главной новостью выявление схронов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

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«Но местные жители все активнее включаются в работу, прекрасно понимая, что их безопасность зависит от качественной работы российских силовых структур», — отметил Рогов.

По его словам, около трех четвертей выявляемых тайников с оружием — по сигналам бдительных граждан, которые замечают подозрительные моменты и сообщают, что им становится известно в частных беседах.

«Благодаря этому уровень безопасности повышается», — резюмировал Член главного совета ВГА Запорожья.

Ранее Росгвардия обнаружила 14 тайников с оружием в Херсонской и Запорожской областях.