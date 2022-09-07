Больше 70% жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали референдум о присоединении к России | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 20:16 (обновлено: 07 сентября 2022, 21:16) Поделиться Telegram

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Viber Больше 70% жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали референдум о присоединении к России ИНСОМАР: референдум поддержали большинство жителей Запорожской и Херсонской областей РИА «Новости»

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Жители Запорожской и Херсонской областей выразили свое мнение относительно проведения референдума о присоединении регионов к России. Результаты опубликовали на сайте Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Представители организации отметили, что готовность принять участие в референдуме выразило большинство опрошенных жителей этих регионов.

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Во время проведения опроса исследователи учли ответы 1000 граждан, проживающих в этих регионах.

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В поддержку проведения референдума о присоединении Запорожской области к России высказались 74% опрошенных местных жителей. В Херсонской области аналогичный ответ относительно своего региона дал 61% респондентов. Остальные участники исследования либо не смогли определиться, либо отказались ответить.

В ИНСОМАР отметили, что подавляющая часть населения Запорожской и Херсонской областей хотят видеть родной край в составе России. По данным организации, об этом заявил 71% опрошенных в Запорожской области и 63% — в Херсонской. Еще 6 и 7% участников опроса соответственно выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами. Не смогли ответить четко на этот вопрос 17 и 19% опрошенных граждан.

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