20 июня 2022, 09:52
Жители всех районов Херсона получили доступ к интернету
Провайдеры восстановили в Херсоне доступ к интернету
Херсонцы получили доступ к интернету. Провайдеры восстановили работу во всех районах города. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.
«В Херсоне есть связь. В области ведутся работы, чтобы связь была везде», — заявил он.
Все районы столицы подключены к сети, однако Сергей Мороз не смог назвать конкретных провайдеров.
В мае жителям Херсона провели оптоволоконные сети из Крыма. По данным на начало июня, около 20% трафика в регионе шло через российские серверы, почти в каждом районе появились точки подключения. Кроме того, в Херсонскую область планировали войти два российских оператора мобильной связи.