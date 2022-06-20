Жители всех районов Херсона получили доступ к интернету

Херсонцы получили доступ к интернету. Провайдеры восстановили работу во всех районах города. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.

«В Херсоне есть связь. В области ведутся работы, чтобы связь была везде», — заявил он.

Все районы столицы подключены к сети, однако Сергей Мороз не смог назвать конкретных провайдеров.

В мае жителям Херсона провели оптоволоконные сети из Крыма. По данным на начало июня, около 20% трафика в регионе шло через российские серверы, почти в каждом районе появились точки подключения. Кроме того, в Херсонскую область планировали войти два российских оператора мобильной связи.