Жители трех районов Донецка остались без света после обстрелов

Украинские снаряды во время обстрелов 17 июня повредили воздушную линию электропередач и обесточили подстанции Донецка. Более 41 тысячи горожан остались без света, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

Сначала пострадала шахта имени Засядько. В 12:29 после атаки по Киевскому району было обесточено два шахтных ствола. В тот момент под землей находились 76 горняков, никто не пострадал. Напряжение частично восстановили.

Затем в 12:59 артснаряды вывели из строя линию на 110 киловатт и оборудование. Без напряжения остались 249 трансформаторных подстанций и 41 250 бытовых абонентов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах.

«Энергетики приступят к устранению повреждений, как только это позволит обстановка», — предупредили в министерстве.