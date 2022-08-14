Жители Токмака начали получать российские паспорта

Выдача российских паспортов началась в городе Токмаке Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщили журналисты местного СМИ «ЗА ТВ».

По их данным, первыми получателями таких документов стали ветераны труда. Вместе с паспортами им вручили памятные подарки.

Токмак — небольшой город с населением около 30 тысяч человек. Он находится в 60 километрах к северо-востоку от Мелитополя и в 40 километрах от Васильевки — населенного пункта, в районе которого проходит линия боевого соприкосновения.

Паспорта местным жителям выдают на основе постановления президента РФ Владимира Путина. Документ вступил в силу 25 мая. Он разрешает жителям освобождаемых от ВСУ регионов Украины — Запорожской и Херсонской областей — получать гражданство России по упрощенной процедуре.

Ранее стало известно, что получение паспорта РФ вызвало ажиотаж в Бердянске. С момента открытия приема заявок на этот вид услуги за оформлением российского гражданства обратились порядка 7,5 тысячи человек. Причем по состоянию на 11 августа около трети запросов было удовлетворено.