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Жители Соледара отказались подчиняться украинским властям и бежать из города

NYT: жители Соледара не стали эвакуироваться вопреки приказу властей Украины

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Жители Соледара в Донецкой Народной Республике отказались эвакуироваться из города, потому что перестали доверять Вооруженным силам Украины (ВСУ) и киевскому режиму. Об этом написал в своей статье корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.

Хотя географически Донбасс долгое время входил в состав Украины, он был близок с Россией настолько, что местные жители считали себя русскими. И сейчас, когда российские войска близки к тому, чтобы освободить Соледар, местные жители ждут их, несмотря на приказ киевского режима, заявил американский журналист.

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«Мирные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уйти с пути приближающихся войск. Такие места превратились в змеиную яму. Войска не доверяют народу. Народ не доверяет войскам. Никто никому не доверяет», — написал автор статьи.

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Один из украинских бойцов рассказал журналистам о ежедневных боях и больших потерях в рядах ВСУ. По его словам, российская армия продвигается на один-два метра ежедневно. Вокруг города постоянно раздаются взрывы, в воздухе стоит черный дым. Однако жители держатся за свои дома до последнего, несмотря на разрушения и риск.

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