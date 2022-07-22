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    22 июля 2022, 16:12

    Жители Северодонецка и Лисичанска помогли войскам ЛНР раскрыть позиции ВСУ

    Глава Луганской области Гайдай: жители Северодонецка и Лисичанска раскрывали позиции ВСУ

    Максим Зинкин

    Жители Северодонецка и Лисичанска в Луганской Народной Республике помогали войскам раскрывать позиции националистов, отправляя их координаты. Об этом украинскому изданию УНИАН сообщил глава назначенной украинской властью военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

    Жители Северодонецка и Лисичанска помогли войскам ЛНР раскрыть позиции ВСУ

    «К сожалению, корректировка действительно была огромной. Ситуации были разные. Это могли быть и обычные „ждуны русского мира“, а были и те, кого вербовали. К примеру, ловили лиц, которым россияне пообещали за их „работу“ авто. Вот они и работали корректировщиками или делали фотоотчеты», — сообщил он.

    Гайдай уточнил, что спецслужбы пытались блокировать страницы этих людей в социальных сетях и закрывать аккаунты, но ничего не получалось.

    Ранее стало известно, что власти ЛНР приступили к созданию избирательных участков для референдума о вхождении в Россию.