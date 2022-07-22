Жители Северодонецка и Лисичанска помогли войскам ЛНР раскрыть позиции ВСУ

Жители Северодонецка и Лисичанска в Луганской Народной Республике помогали войскам раскрывать позиции националистов, отправляя их координаты. Об этом украинскому изданию УНИАН сообщил глава назначенной украинской властью военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

«К сожалению, корректировка действительно была огромной. Ситуации были разные. Это могли быть и обычные „ждуны русского мира“, а были и те, кого вербовали. К примеру, ловили лиц, которым россияне пообещали за их „работу“ авто. Вот они и работали корректировщиками или делали фотоотчеты», — сообщил он.

Гайдай уточнил, что спецслужбы пытались блокировать страницы этих людей в социальных сетях и закрывать аккаунты, но ничего не получалось.

Ранее стало известно, что власти ЛНР приступили к созданию избирательных участков для референдума о вхождении в Россию.