Жители районов Херсонской области вслед за областным центром стали подавать заявления на российские паспорта

Жители районов Херсонской области начали подавать заявления на получение российского гражданства вслед за областным центром. Ажиотаж сохраняется, сообщил ТАСС пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.

«Желающих много, а пункт пока работает один, поэтому очереди, давка. Уже и из области приезжают за паспортами, наплыв очень большой», — отметил он.

Херсонская область полностью перешла под контроль ВС России и уже в этом году планирует провести референдум по вхождению в состав РФ. В мае местные власти пояснили, что создали план интеграции в состав России, согласно которому вначале наладят в регионе мирную жизнь, восстановят рынок труда и экономику, выстроят структуру управления, а потом уже будут организовывать референдум.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной схеме получения российского гражданства для жителей Херсонской области. Согласно документу, на рассмотрение заявления и принятие решения по нему должно тратиться не более трех месяцев. К 4 июня заявление на получение российского паспорта подали уже полторы тысячи жителей Херсона.