Спецоперация 21 марта 2024, 07:23 Жители Работина восприняли ВСУ как оккупантов Рогов: жители села Работино называют ВСУ оккупантами и призывают уйти Официальный сайт президента Украины

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Жители села Работино Запорожской области воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию и призывают украинские войска уйти. Об этом РИА «Новости» рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Он отметил, что мирных жителей эвакуировали из населенного пункта еще в 2023 году, до того, как на Запорожском направлении активизировались бои.

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«Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — заявил Рогов.

На мероприятии также присутствовали жители соседних сел — Вербового и Новопрокоповки. Собеседник агентства признался, что во время встречи был «поражен силой духа» этих людей и их любовью к России.

Накануне, 20 марта, стало известно, что российские силы вытеснили украинских боевиков из центральной части Работина и продвинулись на север.