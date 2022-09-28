Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховскую трассу | 360°

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Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховскую трассу

Член ВГА Рогов: жители Запорожья перекрыли Ореховскую трассу в протест действиям Украины

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Жители части Запорожской области, подконтрольной украинским властям, вышли на Ореховскую трассу и перекрыли ее. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, люди протестуют против запрета украинских силовиков выходить на освобожденную Россией территорию.

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«Люди вышли на Ореховскую трассу в знак протеста и перекрыли ее. Запорожцы требуют, чтобы их выпустили», — написал Рогов.

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Член ВГА объяснил, что ВСУ ввели сложную систему согласований разрешения на выезд из области, фактически заблокировав желающим возможность отправиться на освобожденную территорию.

«Иногда они ждут возможности выезда неделями, а то и месяцами», — заключил он.

С 20 по 27 сентября в освобожденной части Запорожской области прошел референдум, за вхождение в состав России выступили 93,11% голосующих.

Глава ВГА региона Евгений Балицкий сообщал, что фактически Запорожье больше не входит в состав Украины.

Референдум в Запорожской области 2022

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