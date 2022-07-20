Россия освобождает украинские регионы и помогает налаживать в них мирную жизнь. Их жители сами примут решение относительно будущего. Заявление о захвате территорий — ложь и попытка «раскочегарить» конфликт, объявило посольство РФ в США.

«Утверждения о захватническом характере российской спецоперации в корне ложны. <…> Руководство Российской Федерации неоднократно заявляло, что решение о будущем население освобожденных территорий примет самостоятельно», — заявили в дипведомстве.

К восстановлению освобожденных территорий подключились федеральные и региональные органы власти, общественные организации и рядовые россияне. Россия поможет возвести в Донбассе к концу года дороги и мосты протяженностью 500 километров, построить в Мариуполе 12 домов и высокотехнологичный медицинский центр. Кроме того, недавно военные доставили более 45 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Заявление Белого дома о желании России «аннексировать» территории Украины в посольстве ранее назвали подтверждением стремления США «раскочегаривать» конфликт.