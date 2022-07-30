Жители освобожденных сел в ДНР получили гумпомощь

Народная милиция (НМ) ДНР доставила партию гуманитарной помощи в села Николаевка и Новогнатовка, который расположены на освобожденных территориях республики. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Народная милиция продолжает помогать жителям на освобожденных территориях», — сообщили сотрудники НМ ДНР.

По их словам, в доставке этой партии участвовали представители Гуманитарного батальона. С их помощью жителя сел Николаевка и Новогнатовка удалось привезти около 300 продуктовых наборов для нуждающихся, а также постельное белье, одежда, средства личной гигиены, памперсы и развивающие игры для детей.

Гумпомощь собирали согласно списку, который формировали администрации регионов. Главный специалист отдела по вопросам развития территорий Волновахского района Наталья Величко сказала, что в селах суммарно остается около 1,5 тысячи жителей.

«Большое спасибо Гуманитарному батальону от жителей сел за предоставленную помощь», — передала она слова благодарности.