Жители Новой Каховки не стали помогать украинскому диверсанту в организации терактов | 360°

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Жители Новой Каховки не стали помогать украинскому диверсанту в организации терактов

Украинский диверсант Панчук не нашел помощников для совершения теракта в Новой Каховке

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Украинский диверсант не смог найти себе подельников в Новой Каховке для совершения терактов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал сам злоумышленник — бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук.

Его уже задержали.

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Отказ жителей Новой Каховки связан с улучшением отношения к России со стороны населения Херсонской области.

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«Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают — люди поменяли отношение», — поделился Панчук.

Он передал слова местных жителей. Те отмечали, что Украина их бросила, а Россия начала выплачивать пенсии и выдавать пайки.

Панчук рассказал, что его действия контролировал сотрудник ГУР. При подготовке подрыва ЛЭП собеседник агентства понял, что не справится один, и сказал об этом своему куратору. Тот и посоветовал Панчуку обратиться за помощью к местным жителям.

Также мужчина отметил, что его направили на подрыв ЛЭП, которая питает электричеством Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Ситуация в Херсоне

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