Спецоперация 20 июля 2023, 03:13 Жители Николаева услышали взрывы «Страна»: взрывы прогремели в Николаеве РИА «Новости»

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Взрывы прогремели ночью в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Другие подробности не приводились. Местные власти также не давали официальных комментариев по поводу ситуации. В настоящее время в Николаевской области действует воздушная тревога.

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Сильные взрывы также зафиксировали во Львове, Одессе и Сумской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Черниговской, Харьковской и Николаевской областях. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и ЛНР.

Несколько взрывов накануне прозвучали возле порта Черноморска. По данным украинского оперативного командования «Юг», после этого в одном из портов Одесской области повреждения получили зерновой и масляный терминалы. Пострадали резервуары и оборудование для загрузки.