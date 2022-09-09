Жители начали получать компенсации за разрушенные ВСУ дома | 360°

Важное 09 сентября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жители начали получать компенсации за разрушенные ВСУ дома Правительство ЛНР: первые 59 человек получили компенсации за разрушенное обстрелами жилье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первые 59 жителей Луганской Народной Республики, чьи дома пострадали от украинских бомбежек, получили компенсации. Заместитель председателя правительства ЛНР Елена Костенко сообщила в Telegram-канале кабмина, что казначейство перечислило им деньги.

«Начались выплаты жителям республики на приобретение или ремонт жилья взамен утраченного в результате агрессии Украины. Казначейством уже перечислены средства на счета 59 граждан, проживающих в Красном Луче и Перевальском районе», — сказала она.

Реклама

Суммы выплат назначают из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр в случае полной утраты, шесть тысяч рублей — за повреждения.

Реклама

Кроме того, 75 жителей Алчевска, Первомайска, Стаханова, поселков Славяносербск и Новоайдар получат единовременную помощь за утрату имущества первой необходимости, например посуды и шкафов для нее, мебели для приема пищи и сна, средств водоснабжения и отопления. Им перечислят по 100 тысяч рублей.

На социальные выплаты для жителей Донбасса, а также беженцев из ДНР, ЛНР и Украины выделят 10,3 миллиарда рублей. Эти деньги поступят в Минтруд из резервного фонда.

0 0 0 0 0 0