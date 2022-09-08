Жители Мелитополя не пострадали во время теракта | 360°

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Жители Мелитополя не пострадали во время теракта

Никто не пострадал при теракте в штабе движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе

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Украинские боевики совершили теракт у здания штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Слава Богу, пострадавших нет», – написал он.

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Владимир Рогов показал воронку от взрыва в паре метров от забора и разбитое окно одноэтажного дома по улице Ломоносова, 234, в котором базируется штаб движения.

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Он объяснил, что «Мы вместе с Россией» — общественная, а не военная организация. Ее создали запорожцы для того, чтобы помогать друг другу налаживать мирную жизнь. Благодаря общественникам каждый день тысячи человек в регионе получают продуктовые наборы, электроплитки, лекарства, им помогают в решении бытовых вопросов.

Telegram-канал t.me/vrogov

Telegram-канал t.me/vrogov

Telegram-канал t.me/vrogov

Telegram-канал t.me/vrogov

В нападении на штаб он обвинил «боевиков Зеленского», которые регулярно запугивают мирных жителей.

Вечером 7 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Мелитополь и Бердянск. Местные власти связали это с публикацией результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав России.

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