Жители Мариуполя показали разрушенные боевиками многоэтажки

Украинские националисты скрывались в многоэтажках Мариуполя, а при отступлении обстреливали их из танков. Об этом «Известиям» рассказали местные жители, ставшие живым щитом для боевиков «Азова»*.

Националисты выгоняли мирных жителей города на улицу и делали из их домов свои базы. Под зданиями до сих пор есть тоннели, по которым перемещались снайперы. Несогласных расстреливали. Таким образом возле дома мирного жителя Владимира Марченко погибли два соседа — они вышли ночью на улицу, за что и были казнены азовцами*. При отступлении националисты расстреливали дома из танков, отдельные квартиры минировали.

«Заминировали входы, двери. Оно сработало, была детонация. Потом, у нас был афганец Олег, он ходил в семь часов утра, снимал целые растяжки, выкидывал за забор. Когда пришли военные, он им все показал», — рассказал мужчина.

На улице Куинджи остались руины школы. Националисты занимали ее, а уходя подорвали. Теперь это здание без крыши, части стен и окон. Территория заросла травой.

*Националистический батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.