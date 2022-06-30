Жители Мариуполя начали активно возвращаться домой

Жители Мариуполя Константин Иващенко начали возвращаться домой. Мэр города в интервью РИА «Новости» заявил, что еженедельно прибывают до тысячи человек.

«По тому, как увеличилось количество автобусных маршрутов и самих автобусов, в неделю реально до тысячи граждан возвращаются», — сообщил он.

По его словам, администрация города приложила много сил на восстановление автобусного парка. Иващенко сообщил, что количество этих транспортных средств на линии увеличилось в два раза — с 14 до 30.

Ранее Министерство транспорта ДНР сообщило о скором восстановлении железнодорожного сообщения между Волновахой и Мариуполем. Заявление ведомства процитировали «Известия». По словам представителей республиканского Минтранса, первый рейс состоится 11 июля. Они отметили, что в обоих направлениях этого маршрута запустят по два состава. Всего на маршруте будет четыре рейса — два утренних и два вечерних.