Жители ЛНР передали помощь сестрам-близнецам из подвалов Рубежного

Сестры-близнецы застряли в подвалах Рубежного из-за психотравмы после обстрела. Жители ЛНР узнали их историю и передали им гуманитарную помощь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дом, в котором девочки жили с родителями, попал под обстрел со стороны ВСУ. Снаряд попал в здание 12 марта и полностью разрушил его. В связи с этим семье пришлось переселиться в бомбоубежище. Семья не может покинуть его по нескольким причинам. Родители девочек не могут сменить жилье из-за отсутствия денег и работы. Все их сбережения остались на украинских карточках, которые сейчас в городе не работают.

Сами девочки не могут справиться с психотравмой. Дело в том, что в тот момент, когда дети играли, в их дом попал снаряд. Поэтому бомбоубежище в подвале местной школы стало местом их постоянного пребывания.

Об их истории узнали неравнодушные жители ЛНР. Они передали девочкам и их родителям необходимые вещи. Среди них — летняя одежда, игрушки и тетрадки.

«Было очень страшно. Очень. Мы схватили вещи, какие были, и побежали в подвал», — рассказала мама.