Украинские войска в марте ударили по Лисичанску «Точкой-У». Ракета взорвалась в небе и упала в частном секторе города. Местные жители показали «Известиям» ее обломки и рассказали, как ВСУ разрушали город.

«Она высоко в небе взорвалась, несколько раз перевернулась и упала», — вспомнил мужчина.

Он показал журналистам видео с «Точкой-У» спустя несколько минут после падения на землю — она горела, шел дым. Ракета лежит в частном секторе Лисичанска с 26 марта.

Другой житель Лисичанска пожаловался на то, что украинские войска разбомбили город. Они вели обстрелы с одного завода по другому, оставляли старые позиции, расстреливали их и занимали новые. Так были уничтожены школы и детсады.