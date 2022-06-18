Жители Комсомольского в ДНР пострадали от прилета «Точки-У» со стороны ВСУ

Обломки «Точки-У», выпущенной ВСУ, ранили пятерых жителей населенного пункта Комсомольское (ДНР). Об этом сообщили представители регионального штаба территориальной обороны (ТерО) в Telegram-канале.

По их словам, средства ПВО перехватили ракету. В результате этого и случился прилет обломков боеприпаса по населенному пункту.

«Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», — сообщили представители штаба ТерО ДНР.

Они напомнили о мерах предосторожности во время ведения боевых действий. По их словам, во время обстрелов не рекомендуется покидать убежище. Также представители штаба ТерО ДНР призвали беречь себя и родных. Также они посоветовали не выходить из дома без лишней надобности.

О прилетах в столице ДНР сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он рассказал, что над местным заводом «Топаз» виднеются клубы дыма, а от обстрелов Куйбышевского и Петровского районов пострадали мирные жители.